60 Persen Pemudik dari Sumatera Telah Kembali ke Jawa

VIVA.co.id – Setidaknya 60 persen pemudik asal Pulau Sumatera telah kembali ke Pulau Jawa untuk beraktivitas kembali pada Senin, 3 Juli 2017. Hal ini terlihat dari pemudik pejalan kaki asal Pulau Pulau Sumatera yang memadati gang way atau jembatan penghubung ke kapal Ro-Ro atau Roll On Roll Off.

"Ramai lancar. Total penumpang arus mudik 943.371 orang, telah kembali dari Bakauheni hingga hari ini sebanyak 574.942 orang atau sekitar 61 persen. Masih 368.429 orang lagi yang belum kembali," kata Kepala Humas PT ASDP Ferry Indonesia Cabang Merak Mario S Oetomo melalui pesan singkatnya, Minggu 2 Juli 2017.

Sedangkan pemudik kendaraan roda empat yang telah kembali menyeberang sebanyak 64 persen atau berjumlah 63.145 unit dari total 96.330 unit kendaraan.

Untuk kendaraan roda dua, yang telah meramaikan arus balik di Selat Sunda berjumlah 54.500 unit kendaraan atau telah kembali ke Pulau Jawa sebanyak 62 persen. Kendaraan roda dua pemudik yang belum kembali tersisa 26.902 unit .

"Dari total 197.250 unit yang menyeberang dari Merak ke Bakauheni, tercatat 121.988 unit yang sudah menyeberang kembali ke Merak atau baru sekitar 62 persen. Jadi, masih ada sekitar 75.262 unit kendaraan lagi yang belum kembali ke Jawa," jelasnya.