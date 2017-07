Bagi Obama, Jogja Tetap Istimewa

VIVA.co.id – Slogan Jogja Istimewa sepertinya juga berlaku bagi Barack Obama. Meski Obama sudah berlibur di lokasi-lokasi wisata kondang di berbagai penjuru dunia, tapi Presiden Amerika Serikat (AS) ke-44 itu tetap punya kenangan tersendiri tentang Yogyakarta.

Sejak lengser dari kursi Presiden AS pada Januari 2017, tokoh dunia kelahiran 4 Agustus 1961 itu sudah berlibur di Necker Island, sebuah pulau pribadi di Kepulauan Virgin Britania Raya milik pengusaha kondang Sir Richard Branson. Obama dan keluarganya juga sudah menikmati keindahan Tahiti dengan berlibur di French Polynesia.

Namun, seperti diberitakan laman Vogue, Yogyakarta jelas punya makna personal bagi Obama. Suami Michelle sekaligus ayah bagi Malia dan Sasha itu memang pernah bersentuhan dengan Yogyakarta.

Ibu kandung Obama, Ann Dunham Soetoro adalah seorang antropolog yang pernah melakukan penelitian di provinsi berstatus khusus itu. Karenanya, Obama kecil pun pernah mengunjungi Yogyakarta untuk ikut ibunya yang melakukan penelitian untuk gelar PhD di bidang antropologi.

“Pesiarnya yang singkat di Yogyakarta membuktikan bahwa terkadang anda hanya perlu pulang ke rumah lagi,” tulis Vogue dalam berita berjudul President Obama’s Trip to an Ancient Indonesian City Had a Deeply Personal Meaning. (http://www.vogue.com/article/ president-obama-indonesia-visi t).

Obama dan keluarganya dalam liburannya di Yogyakarta juga menyempatkan diri mengunjungi Candi Borobudur. Kini, candi dari abad kesembilan yang terletak di Magelang, Jawa Tengah itu pun kian mendunia karena foto-fotonya merambah berbagai media mancanegara seiring kunjungan Obama.

Bahkan, candi Buddha terbesar di dunia itu menjadi tujuan pertama dalam jadwal liburan Obama di Yogyakarta. “First on their itinerary for the two-day visit was Borobudur, a ninth-century Buddhist temple complex,” tulis laman Guardian.

Sedangkan laman Daily Mail menyebut Obama tampak rileks saat mengunjungi Borobudur. Bercelana jeans dan kaus berkerah yang dipadu sepatu kasual, Presiden AS dua periode itu tampak semringah.

Sesekali Obama mengeluarkan ponselnya untuk menjepret pemandangan di Borobudur. Daily Mail pun memajang foto-foto Obama di Borobudur dalam artikel berjudul Tourist in chief! The Obamas take a private jet from Bali to Java as the former First Family continue eventful five-day trip in Indonesia where Barack grew up with a spot of sightseeing. (http://www.dailymail.co.uk/ne ws/article-4646278/Obama-famil y-Bali-Java-Indonesia-trip. html#ixzz4lQ8p5BKJ)

Koran bergengsi di Amerika Serikat, New York Times juga terus mengabarkan liburan Obama di Indonesia. “Obama and Family Move From Bali to Java on Indonesia Holiday,” tulis New York Times tentang liburan Obama di Yogyakarta.

Laman Washington Post juga memajang artikel yang sama dengan New York Times. Keduanya mengutip pemberitaan Associated Press.

Menpar Arief Yahya menyebut, Mr Obama adalah perfect endorser buat promosi WonderfulIndonesia. Pertama, tema kunjungan mantan presiden AS itu adalah liburan, berwisata, atau vakansi. Kedua, wisatanya bersama keluarga. Ketiga, tiga destinasi yang dikunjungi adalah andalan pariwisata Indonesia, Bali, Jogja (Joglosemar) dan Jakarta.

"Saya sudah menduga, ini memiliki media value yang besar, punya indirect impact yang besar, dan punya daya pikat yang besar! Terima kasih Mr Obama, masyarakat Bali, Jogja dan Jakarta mengapresiasi pilihan Mr Obama ke Indonesia," katanya.(webtorial)