Arus Balik Tol Cipali, Antrean Masuk Jakarta 1,5 Kilometer

VIVA.co.id – Malam puncak arus balik Idul Fitri 2017 di ruas Tol Cikampek Palimanan (Cipali) mengalami kepadatan pada jalur menuju Jakarta.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan, situasi arus lalu lintas ruas Tol Cipali diatasi dengan mengoptimalkan 12 gerbang utama entrance atau pintu masuk menuju Jakarta.

"Arus lalu lintas entrance arah Jakarta antre hingga 1,5 Kilometer. Sedangkan di gerbang exit menuju Jawa Tengah nihil antrean," ujar Yusri saat dihubungi Sabtu malam, 1 Juli 2017.

Yusri menambahkan, volume kendaraan menuju arah Jakarta di ruas Tol Cipali sampai saat ini mengalami penambahan mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.

"Jumlahnya 2,028 kendaraan per jamnya dengan rata-rata 34 kendaraan per menit. Kalau normalnya itu 600 kendaraan per jam," kata Yusri.

Sedangkan untuk jalur Cipali menuju Jawa Tengah, pengelola tol memberlakukan tujuh gardu satelit dengan penambahan jumlah kendaraan mencapai 257 unit.

"Rata-rata enam kendaraan per menit, saat ini 257 per jam. Exit arah Jawa Tengah antrean nihil," katanya.