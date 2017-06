Pulau Komodo Masuk Top 10 Tempat Wisata Ideal Musim Panas

VIVA.co.id – Musim panas telah tiba. Saatnya berkemas-kemas, memasukkan pakaian ke koper, lalu liburan.

Bagi para travelista, musim panas adalah momen paling ideal untuk berlibur. Kombinasi antara sinar matahari dan suhu yang panas membuat travelista betah berlama-lama di sebuah destinasi wisata. Banyak travelista yang liburan di dalam negeri, tak sedikit pula yang pergi ke negara lain.

Travelista level dewa tentu sudah memiliki daftar destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Namun, travelista yang masih ‘pemula’ sebenarnya juga tak perlu pusing memikirkan tempat liburan. Sebab, banyak situs yang mengulas habis-habisan daftar tempat wisata beken di penjuru dunia. Salah satunya adalah Vogue. Beberapa waktu lalu, Vogue mengulas sepuluh tempat yang cocok untuk berlibur pada musim panas ini.

Dari sepuluh destinasi wisata yang dibahas, salah satunya berada di Indonesia. Yakni, Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain mengupas Pulau Komodo, Vogue juga membahas sembilan tempat cantik di dunia. Yaitu, Baja California di Meksiko, Sifnos (Yunani), Kepulauan Faroe, Adelaide (Australia), Portugal, Pulau Aland (Finlandia), Kopenhagen (Denmark), Tofino, dan Namibia.

“Pulau Komodo di Indonesia sangat ideal bagi keluarga pemberani dan pasangan yang berbulan madu yang menginginkan pengalaman tersendiri,” demikian tulis Vogue.

Dalam ulasannya, Vogue menyebut Pulau Komodo memiliki perpaduan yang kece antara petualangan dan relaksasi. Untuk petualangan, travelista bisa mendaki gunung, melihat komodo dari jarak dekat, dan menyelam sedangkan untuk relaksasi, travelista bisa mengunjungi desa penghasil tenun tradisional dan berinteraksi dengan warga lokal.

“Juga bisa berenang bersama hiu putih, ke pulau-pulau karang, dan bersantai,” tambah media fashion dan lifestyle papan atas dunia itu. Vogue juga mengulas sedikit tentang Pulau Sumba yang memiliki pesona luar biasa.

“Pulau Sumba telah menjadi favorit rahasia di antara para peselancar selama bertahun-tahun. Resor-resor, khususnya Nihiwatu memikat orang-orang yang menyukai pantai, alam murni, dan interaksi lokal,” ujar Vogue.

By the way, ulasan di Vogue memang tak berlebihan. Selama ini, Pulau Komodo memang sudah sangat terkenal sebagai salah satu destinasi favorit untuk berlibur. Pesohor sekelas Valentino Rossi juga pernah merasakan langsung magnet Pulau Komodo. Pembalap MotoGP berjuluk The Doctor itu pernah menjejakkan kakinya di Pulau Komodo pada Januari 2017 lalu.

Selain ke Pulau Komodo, pemilik tujuh gelar juara dunia kelas premier itu juga berlibur ke beberapa tempat. Salah satunya adalah Labuan Bajo. Travelista juga tak akan kesulitan menemukan tempat menginap di Pulau Komodo.

Sebab, Pulau Komodo sudah memiliki amenitas berupa tempat menginap yang siap memanjakan wisatawan. Namun, co-founder sekaligus owner Black Tomato Tom Marchant menyarankan wisatawan untuk merasakan sensasi menginap di atas superyacht Dunia Baru.

Marchant mengatakan, Dunia Baru menggunakan iPad untuk mengontrol dan dilengkapi sound system Sono di seluruh kapal.

“Tidak ada yang lebih baik dibandingkan Dunia Baru. Dunia Baru mengkombinasikan teknik tradisional dengan teknologi modern,” kata Marchant.

Menpar Arief Yahya menjelaskan akses menuju Labuan Bajo Komodo semakin terbuka. Garuda sudah sejak tahun lalu membuka direct flight dari Jakarta langsung. Tidak harus transit ke Denpasar Bali. Bulan ini, Sriwijaya Air juga menambah konektivitas dari Jakarta-Labuan Bajo.

Moda transportasi via laut juga bisa dilakukan dengan life on board dari Bali menyusuri pulau-pulau indah sepanjang Bali-Labuan Bajo. "Makin banyak penerbangan, akan makin murah, dan pariwisata makin berkembang di sana," ujar Arief Yahya. (webtorial)