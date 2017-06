Gara-gara Berebut Meja Makan, Pengunjung De'Ranch Ricuh

[KERICUHAN ANTAR PENGUNJUNG DE'RANCH LEMBANG] 28 Juni 2017 . Terjadi kericuhan antara pengunjung tempat wisata @deranchlembang sekitar pukul 14.00 WIB. Kronologis : Diduga kericuhan dimulai karena masalah tempat duduk/meja makan di area foodcourt, hingga akhirnya kericuhan pun terjadi. sempat terlihat ada lemparan alat makan di lokasi (untungnya tidak terkena pengunjung anak kecil yang ada di lokasi). pihak kepolisian langsung datang untuk melerai kericuhan tersebut. Jangan ditiru yaa wargi Cimahi, yuk ah kita saling belajar jadi orang yang sabar ???? . #infocimahi #cimahi #kotacimahi #bandungbarat #bandung #kbb #deranch #lembang #infolembang #infokbb #bandung #viral #videoviral cc : @cimahipolres

