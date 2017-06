Kemenpar Dukung Festival Obiang Zumba 2017

VIVA.co.id – Sebagai salah satu destinasi wisata crossborder, Batam terus tancap gas. Buktinya, wilayah yang berdekatan dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia itu akan menggelar Perhelatan Festival Obiang Zumba yang akan dilaksanakan pada tanggal 1-2 Juli 2017 di Batam Beach View Resort.

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Esthy Reko Astuti didampingi Kabid Promosi Wisata Buatan, Ni Putu Gayatri mengatakan, perhelatan ini rencananya akan mengincar sekitar 1000 wisatawan mancanegara yang melalui crossborder atau biasa disebut dengan Great Batam.

Kata Esthy, Great Batam menjadi salah satu dari 3 pintu masuk utama wisatawan ke Indonesia, 2 lainnya yaitu great Jakarta dan Great Bali. Kegiatan ini merupakan kerja bareng Kemenpar dengan Pemerintah Daerah Kota Batam.”Olahraga ini telah menjadi New Life Style bagi masyarakat di Batam dan Singapura, dan ini merupakan salah satu event olahraga yang efektif sebagai event promosi,”ujar Esthy yang juga diamini Gayatri.

Gayatri menambahkan bahwa Obiang Zumba adalah program kebugaran tarian yang melibatkan gerakan tari dan aerobik, dan dilakukan dengan musik. Koreografi Zumba tersebut menggabungkan hip-hop, samba, merengue, salsa, soca dan mambo.

"Kegiatan ini baru pertama kali digelar d Batam, itu kenapa Obiang Zumba ini akan dipandu oleh 11 insruktur Zumba yang terlatih, sudah mendapatkan berbagai penghargaan dan kualifikasi yang mumpuni. Dari manajemen hotel, saat ini hotel sudah Full Booked. Ini yang kita harapkan, wisatawan Singapura dan Malaysia akan berduyun-duyun kesini, karena memang olahraga ini juga populer di negara tetangga," lanjutnya.

Salah satu instruktur yang akan memandu Obiang Zumba ini adalah Kim Christian, wanita ayu yang berlatih Zumba sejak usia 14 tahun saat ini mengajarkan nberbagai macam tarian Flamenco, Bellydance, Salsa, Bachata, Merengue and Cha Cha. Kim akan mengajarkan soal gerakan Zumba, pengetahuan tentang otot-otot tubuh, serta bagaimana mendengarkan lagu untuk latihan.

Untuk menambah semakin menariknya acara, Esthy memaparkan bahwa akan ada aktifitas yang unik yaitu ‘Aqua Zumba’ yang diselenggarakan di Swimming Pool Batam Beach View Resort.

”Obiang Zumba ini bisa meningkatkan kunjungan wisatawan dan mempromosikan Batam sebagai destinasi leisure, olahraga dan MICE di Asia. Acara ini termasuk Sport Tourusm juga menjadi sajian hiburan, sekaligus juga sebagai upaya menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai pihak, guna pengembangan pariwisata yang penuh kreatifitas di Batam," ujar Esthy.

Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya mengungkapkan adanya peluang baru di titik-titik lintas batas dengan negara tetangga. Tahun ini crossborder area menjadi target perolehan wisman. Karena itu, berbagai event digelar untuk menghidupkan wilayah perbatasan dengan berbagai festival.

“Di mana-mana, crossborder itu bisa menjadi generator baru untuk menembus wisatawan mancanegara, apalagi Batam yang hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari satu jam untuk nyebrang ke Batam dari Singapura,” jelas Menpar Arief Yahya, di Jakarta.

Event tersebut juga dipastikan akan semakin menarik karena penempatan lokasi acara yang sangat bagus yakni Batam Beach View Resort. Hotel dan Resort ini berlokasi di Nongsa, daerah pesisir utara Batam yang masih sepi, Batam View Beach Resort dibangun pertama kali di Batam. Dengan areal seluas 10 hektar termasuk taman, pantai, dan keindahan alam lainnya, Batam View Beach Resort merupakan resort yang terluas di Batam.

Dari Batam View Beach Resort, Anda bisa menyaksikan pemandangan ke seluruh daerah Batam, kerlip Singapora, dan Laut Cina Selatan. Dari Singapura, hotel ini hanya berjarak 35 menit dengan menggunakan feri sedangkan lapangan golf hanya berjarak 3 km. Dengan jumlah kamar 212 kamar.

Acara tarian Zumba juga acara yang unik dan menarik. Senam zumba merupakan salah satu jenis olahraga yang saat ini kian populer di antara wanita Indonesia. Jika anda adalah salah satu orang yang ingin memulai kelas zumba, tidak ada salahnya untuk mengenal jenis olahraga yang satu ini.

Zumba adalah salah satu jenis kelas senam dengan gerakan dan musik yang berakar dari tradisi latin. Selama senam kita akan melakukan gerakan yang terinspirasi dari gerakan salsa, merengue, mambo, reggaeton, tango, chachacha dan hip-hop.

Satu sesi kelas zumba biasanya berlangsung selama 50-60 menit yang terdiri dari sesi gerakan cepat (fast rhythm)dan gerakan lambat (slow rhythm) dikombinasi dengan resistance training untuk membakar lemak dan membentuk otot. Bisa dikatakan zumba adalah olahraga cardio yang juga mampu membentuk tubuh.

Zumba sering dipromosikan sebagai pesta dansa, sehingga peserta nya selalu senang dan antusias untuk mengikuti kelasnya setiap hari. Have fun, and love yourself! Begitu kira-kira pesan yang disampaikan oleh para instruktur zumba.(webtorial)