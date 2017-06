MudikPenuhPesona ke Surabaya? Ada Nasgor Jancuk

VIVA.co.id – Kota Surabaya selain dikenal sebagai kota industri jasa dan perdagangan, juga terkenal dengan kuliner yang khas. Banyak sekali tempat kuliner di Surabaya yang harus Anda coba bila sedang berkunjung di Kota Buaya itu.

Ketua Tim Percepatan Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja Kementerian Pariwisata Vita Datau Messakh mengatakan, wisata kuliner Surabaya memang dikenal dengan rasanya yang sangat khas, mulai dari kuliner siang hingga kuliner malam. Bagi para pemudik yang membawa keluarganya ke Surabaya, sudah menjadi kewajiban mengajak keluarga menikmati kuliner khas Surabaya.

"Sensasi makanan khas Surabaya layak dicoba, ketika anda mudik lebaran ke Surabaya. Saya mencatat banyak makanan khas, tetapi saya sampaikan 10 top terfavourite yang sayang kalau dilewatkan," kata Vita, Kamis 22 Juni 2017.

Saat mencicipi makanan khas Surabaya, jangan lupa sempatkan untuk foto-foto lalu diposting ke media sosial dengan hashtag #WisataJalurMudik #MudikPenuhPesona #PesonaKulinerSurabaya #PesonaKulinerIndonesia.

Saat kunjungan kerja ke Surabaya, Menteri Pariwisata Arief Yahya paling susah menahan wiskul alias wisata kuliner. Ragam jenis makanan khas Suroboyoan begitu banyak, dan hampir semua enak-enak. Sampai-sampai, di setiap jamuan harus nambah ini itu yang ujung-ujungnya “lolos sensor” untuk menahan agar tidak overweight.

"Asli, makanan Surabaya itu gak ada yang tidak bikin kangen,” kata Arief Yahya yang asli kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur itu.

Saat menjadi Kadivre V PT Telkom di Jawa Timur, Arief Yahya lebih banyak menghabiskan waktu di Surabaya. Karena itu, dia bersahabat dengan segala rupa masakan Jawa Timuran yang sangat khas.

“Saya pernah hidup lama di Surabaya. Kalau soal makanan khas Jawa Timuran, saya rekomendasi ke sana deh,” bisik Arief Yahya.

Inilah 10 tempat makanan yang wajib Anda kunjungi saat berada di Surabaya:

1. Bebek Goreng Sinjay Surabaya

Satu lagi salah satu wisata kuliner Surabaya paling maknyus yang pernah ada yakni Bebek Goreng Sinjay yang terkenal dengan gurihnya dan juga daging yang empuk, di tambah lagi rasa sambal yang sangat khas ala Bebek Goreng Sinjay bisa membuat lidah anda bergoyang nikmat. Sedikit rasa segar bisa anda dapatkan dalam sajian Bebek Goreng Sinjay ini dari irisan cabe merah dan mangga muda, jadi nantinya anda akan mendapatkan perpaduan rasa antara pedas dan kecut. Dengan harga sekitar Rp23.000 saja anda sudah bisa mencoba gurihnya Bebek Goreng Sinjay yang terletak di Jalan Kapas Kampus ini, harga tersebut sudah termasuk nasi hangat dan teh segar juga.

2. Nasi Goreng Jancuk Surabaya

Tempat wisata kuliner di Surabaya yang wajib juga untuk anda kunjungi bila anda sedang berkunjung ke Kota Surabaya adalah Nasi Goreng Jancuk. Tempat kuliner ini sangat terkenal dengan porsinya yang sangat luar biasa banyak dan rasa yang sangat pedas, jadi sangat cocok bagi orang yang mempunyai selera pedas. Jika anda berminat untuk mencoba kuliner nasi goreng jancuk ini silahkan ke Jalan Pemuda 31-37, Surabaya. Satu porsi Nasi Goreng Jancuk ini bisa untuk 4 sampai 5 orang, jadi anda bisa patungan untuk harga berkisar Rp99.000.

3. Tahu Campur Kalasan Surabaya

Rekomendasi tempat kuliner Surabaya yang berikutnya adalah Tahu Campur Kalasan. Dari dulu tahu campur adalah sebuah makanan yang banyak sekali penggemarnya, karena rasa dari campur ini tidak bisa dilupakan dalam sekejap saja. Perpaduan antara daging sapi, sop, perkedel, tahu goreng, selada, dan bahan-bahan yang lain tentu membuat lidah ingin mencobanya. Nah, Tahu Campur Kalasan ini Tahu Campur Kalasan ini di banderol dengan harga yang cukup murah yakni kisaran Rp8.000 saja.

4. Sego Sambel Mak Yeye Surabaya

Sebuah tempat makan di Surabaya yang sangat fenomenal ini populer dengan nama Sego Sambel Mak Yeye Surabaya. Sensasi pedas akan anda dapatkan apabila anda berkunjung ke Sego Sambel Mak Yeye Surabaya ini, pasalnya menu andalan dari tempat makan ini adalah nasi sambal atau kalau di sini disebut dengan sego sambel. Tempat makan ini aktif pada malam hari dengan sajian sego sambel yang tentu saja di dalamnya terdapat beberapa lauk seperti misalkan saja ikan pe, telur dadar, tempe goreng dan masih banyak lagi lauk yang lainnya. Untuk dapat menikmati makanan di sini anda wajib untuk datang ke Jalan Wonokromo Wetan No 12, Surabaya.

5. Soto Ayam Cak To Undaan Surabaya

Salah satu rekomendasi tempat makan jika anda sedang berada di Surabaya adalah Soto Ayam Cak To Undaan. Kenapa dinamakan Soto Ayam Cak To Undaan? Mungkin hal ini karena lokasi dari tempat makan ini di dekat Rumah Sakit Mata Undaan. Pada jam makan siang di tempat kuliner Surabaya yang satu ini tidak pernah sepi dengan pengunjung dan bahkan banyak pula yang rela antri untuk dapat menikmati Soto Ayam Cak To Undaan ini.

6. Rawon Pak Pangat Surabaya

Rekomendasi tempat kuliner yang berikutnya adalah Rawon Pak Pangat yang berdiri di sebuah tempat yang tepatnya di Ruko Lotus jalan Ketintang Baru Selatan 1/15 dan tentunya merupakan sebuah tempat terkenal di daerah Masjid Agung Surabaya. Mulai jam 6 pagi sampai dengan 9 malam tempat kuliner yang menawarkan menu utama Rawon ini dibuka. Banyak orang yang gemar untuk mengkonsumsi dan selalu ketagihan dengan menu utama yang di sajikan di Rawon Pak Pangat ini karena suwiran empalnya yang sangat khas enaknya.

7. Nasi Empal Pengampon Surabaya

Satu lagi kini telah hadir salah satu tempat wisata kuliner yang direkomendasikan untuk anda yakni Nasi Empal Pengampon yang tentunya mempunyai rasa yang sangat khas. Menu utama Nasi Empal yang disajikan di tempat ini disajikan dengan perpaduan antara nasi putih, lauk empal suwir, kering tempe, tumis kacang, lalapan timun, sambal dan daun kemangi. Jika anda tertarik untuk mengkonsumsi makanan khas surabaya nasi empal pengampon, silahkan saja untuk langsung menuju ke Jalan Pengampon II No. 3, Surabaya Pusat yang biasanya tempat makan ini di buka setiap hari pada jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam.

8. Nasi Krawu Sufayah Surabaya

Jika anda sedang berada di Kota Surabaya, rasanya akan sangat disayangkan apabila anda tidak mencoba kuliner Surabaya yang satu ini. Yups, Nasi Krawu Sufayah merupakan sebuah tempat makanan khas Gresik yang kini cukup populer di kawasan Kota Surabaya dan tentunya mempunyai rasa yang sangat enak. Tempat wisata kuliner Nasi Krawu Sufayah ini mempunyai ciri khas yakni disajikan dengan nasi yang sangat pulen dan tentu saja masih ada unsur tradisionalnya yakni makanan ini dibungkus dengan menggunakan daun pisang terdapat lauk yakni sayatan semur daging, daging sapi, jeroan sapi, serundeng dan sambal terasi. Apabila anda ingin mencoba sensasi makanan Nasi Krawu Sufayah ini silahkan untuk segera menuju ke Jalan Manyar Kertoarjo, Surabaya.

9. Sate Klopo Ondomohen Ny Asih Surabaya

Sate Klopo Ondomohen Ny Asih ini sangat unik, pasalnya sajian sate yang ada di tempat ini tidak sama dengan sajian sate yang ada di tempat lain. Pada Sate Klopo Ondomohen Ny Asih ini ditaburi dengan parutan kelapa pada saat pengolahannya. Anda bisa pilih bahan satenya seperti udang, sumsum, daging sapi dan daging ayam yang pastinya dicampur dengan saus kacang yang khas. Jika anda tertarik dengan sate yang di hadirkan di Sate Klopo Ondomohen Ny. Asih ini silahkan langsung menuju Jalan Walikota Mustajab 36, Surabaya.

10. Zangrandi Ice Cream Surabaya

Saat mengunjungi Kota Surabaya siang hari dan cuacanya sangat panas sekali, anda bisa mempertimbangkan mencicipi Zangrandi Ice Cream yang mana lokasi dari tempat pelopor ice cream di Surabaya berada di Jalan Yos Sudarso. Wisata kuliner Surabaya yang satu ini sudah berdiri sejak tahun 1933 dengan nuansa bangunan eropa, tentunya akan menjadi pengalaman tersendiri apa bila anda hadir di Zangrandi Ice Cream ini. Menu yang paling populer dan menjadi favorit di wisata kuliner Surabaya Zangrandi Ice Cream ini adalah Noodle Ice Cream.(webtorial)