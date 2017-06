Ada Teror Bom, Kawasan Wisata Anyer Tetap Ramai

VIVA.co.id – Wakapolda Banten Nana Suhanan memantau langsung lokasi wisata di Pantai Anyer yang tengah macet saat libur Idul Fitri 2017. Dia juga meminta anggotanya memperketat penjagaan keamanan.

"Singgah di setiap pospam dan memberikan arahan kepada seluruh anggota agar selalu semangat namun harus tetap waspada terhadap perkembangan situasi terkini," kata Kabid Humas Polda Banten, AKBP Zaenudin soal inspeksi Wakapolda saat dikonfirmasi melalui pesan singkatnya, Selasa 27 Juni 2017.

Pria berkumis tebal yang akrab disapa bang Zay ini bercerita bahwa arus lalu lintas di lokasi wisata Anyer sedang padat dan karena itu diberlakukan jalur one way atau satu arah.

"H plus 2 sangat macet namun demikian Polri melakukan rekayasa lalin dengan one way agar kendaraan roda dua ataupun roda bisa tetap bergerak," terangnya.

Wakapolda kata dia memantau arus lalu lintas dan keamanan dengan menggunakan roda dua. Hal tersebut disampaikan Zaenuddin menyusul adanya teror bom di Kawasan Serang, Banten yang sempat beredar di media sosial (medsos) dan disebutkan akan dilakukan ISIS. Ancaman itu juga ditujukan kepada polisi.

"Pak Wakapolda Banten pimpin langsung dengan naik motor memantau arus lalin dan sekaligus memonitor anggota yang pengamanan," kata dia.