Detik-detik Pesan ISIS Ditempel di Mobil Polisi Terekam CCTV

Penampakan Sosok Pria yang Letakan Kertas Pesan Teror ISIS di Mobil Polisi. Detik-detik pelaku teror meletakan kertas berisi pesan pemboman ISIS di mobil polisi yang diparkir di Pos Polisi Alun-alun Kota Serang, Banten. Dalam kertas itu tertulis pelaku mengancam akan beraksi di 9 lokasi di Kota Serang, seperti kantor bank, kantor pemerintahan, kantor polisi dan rumah ibadah. Video by @achenk_change #isis #kotaserang #serang #banten #mobilpolisi #alunalunserang #malserang

