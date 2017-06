Minim Antrean, Menhub Puji Proses 'Check In' Bandara Soetta

VIVA.co.id – Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, memantau kesiapan arus mudik lebaran di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Jumat, 23 Juni 2017.

Dalam kunjungan tersebut, Budi Karya yang didampingi oleh Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso dan Direktur Utama PT Angkasa Pura II M Awaludin, juga mengecek kesiapan di Posko Angkutan Lebaran Terminal I Bandara Soekarno Hatta.

Selain itu, Budi Karya juga melakukan pengecekan ke dalam Terminal 1B kedatangan Bandara Soekarno Hatta dan menyapa para penumpang yang akan melakukan perjalanan.

"Saya berbahagia sekali, karena tidak ada masalah berarti selama beberapa hari ini. Semua operasi berjalan normal," ujar Budi usai melakukan video conference dengan bandara lainnya di Posko Angkutan Lebaran Terminal I Bandara Soekarno Hatta.

Kepadatan penumpang bisa dicegah lantaran adanya konsep baru yang dikembangkan PT Angkasa Pura II. Seperti penggunaan sosial media dan digitalisasi proses check in penumpang sehingga bisa melakukan check in di luar counter.

"Melakukan check in di luar wilayah check in ini untuk mengurai kepadatan terutama di Terminal 1 A, B, dan C," ucapnya.