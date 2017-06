Jelang Lebaran, Permintaan Perawat Infal Ikut Melonjak

VIVA.co.id – Kesibukan masyarakat perkotaan ternyata berdampak munculnya layanan kesehatan yang lebih fleksibel yang ngetren dengan sebutan home care. Menariknya, menjelang lebaran kebutuhan masyarakat akan layanan home care ikut melonjak.

Ya, kesibukan masyarakat perkotaan dengan seabrek rutinitasnya seakan memberikan ‘celah’ bagi layanan home care yang dianggap lebih efisien dan praktis. Terutama dengan tumbuhnya warga lanjut usia di kalangan keluarga kelas menengah ke atas.

Hal itu juga didukung dengan data statistik Kementerian Kesehatan RI yang menyebutkan jumlah lansia di Indonesia pada 2020 diprediksi akan mencapai 28,8 juta jiwa. Sedangkan pengeluaran belanja kesehatan berbasis home healthcare di Indonesia sendiri mencapai 260 triliun pada 2025 (Frost & Sullivan).

Lalu apa saja keuntungan dari layanan home care lainnya? Menurut Try Wibowo, Founder & CEO Insan Medika, salah satu layanan home care terbesar di Indonesia, manfaat terbesar dari layanan ini adalah pasien lebih bisa dekat dengan keluarga tercinta sehingga secara psikologi sangat membantu proses penyembuhan pasien.

Insan Medika sendiri memberikan layanan home care yang fokus pada kesembuhan dan perawatan pasien di rumah sendiri selama 24 jam dengan menghadirkan perawat mulai dari perawat lansia lulusan SMK Kesehatan, caregiver lulusan D3 keperawatan sampai dengan perawat medis lulusan S1 keperawatan yang memiliki STR.

Insan Medika yang mengelola bisnisnya dari kantor pusat mereka di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Try Wibowo juga membenarkan melonjaknya permintaan layanan home care menjelang Lebaran khususnya seminggu sebelum hari Lebaran.

"Permintaan tertinggi perawat home care justru pada saat H-6 mendekati hari Lebaran dan seminggu setelah Lebaran, sama seperti permintaan tenaga kerja domestik lainnya seperti ART dan babysitter," kata Try Wibowo.

Menurut pria yang baru masuk jajaran '30 Under 30' Forbes Asia tersebut, fenomena ini muncul karena konsepnya hampir mirip yaitu ruang lingkup kerjanya yang dilakukan di rumah. Hanya saja layanan home care tentu lebih profesional.

Untuk mendapatkan layanan home care di Insan Medika, Try Wibowo mematok harga mulai dari Rp300 ribu per hari hingga Rp3,5 juta rupiah per bulan untuk perawat lansia. Sedangkan patokan harga untuk layanan medis di Insan Medika tergantung dari jenis paket. Mulai dari paket alat ICU beserta perawat medis 24 jam sebesar 25 juta sebulan dan paket perawat medis non alat ICU sebesar Rp8 juta per bulan atau Rp600.000 per hari.

Try Wibowo juga menjelaskan, hal paling penting yang perlu diperhatikan dalam memilih jasa layanan home care adalah latar belakang perawat yang harus sesuai dengan pendidikan, agency atau penyedia home care yang memiliki perizinan jelas dan track record mumpuni.

Selain itu juga harus mempertimbangkan kontrak kerja yang jelas dan saling menguntungkan dan melindungi ke dua belah pihak, jangan terlena dengan harga yang murah namun pada akhirnya justru merugikan pengguna layanan.