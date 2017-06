Jalur Selatan Jawa Kawasan Garut Mulai Dibanjiri Pemudik

VIVA.co.id – Antrean kendaraan pada H-4 Hari Raya Idul Fitri di jalur Selatan Jawa Barat mulai terlihat di wilayah Garut. Antrean kendaraan terjadi di sejumlah titik Jalan Raya Limbangan-Malangbong maupun Jalur Kadungora-Leles.

Kasat Lantas Polres Garut Ajun Komisaris Polisi Ardi Wibowo mengatakan, kepadatan kendaraan di Jalan Raya Limbangan-Malangbong membuat petugas memberlakukan sistem jalan satu arah (one way). One way dilakukan di sepanjang Jalur Jalan Raya Limbangan hingga Jalan Raya Lewo. Hal itu dilakukan karena ekor antrean kendaraan terjadi dari Limbangan hingga Nagreg Bandung.

"Jadi sudah beberapa kali one way, ini untuk menghindari antrean kendaraan yang terus tertumpuk di satu titik, akibat volume kendaraan mulai meningkat, " ujarnya, Rabu, 21 Juni 2017.

Lonjakan volume kendaraan pada Rabu sore ini mencapai 20 persen bila dibandingkan dengan volume kendaraan yang melintas pagi dan siang tadi. Volume kendaraan masih cukup terkendali saat masih berada di Jalan Raya Limbangan. Namun saat memasuki kawasan Sasak Beusi, jalan mulai menyempit dan terjadi antrean.

"Tadi memang di Jalan Wilayah Sasak Beusi, ada penyempitan jalur karena adanya aktivitas petugas yang menutup sebagian jalan, " ujar Ardi.

Ardi mengemukakan, lonjakan volume kendaraan yang terjadi sore ini tidak terprediksi sebelumnya. Sebab, libur cuti bersama baru akan dimulai Jumat, 23 Juni 2017. One way yang dilaksanakan untuk mengurai kemacetan cukup berhasil.