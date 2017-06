Mario G Klau Gebrak Crossborder Timor Tengah Utara

VIVA.co.id – Mario Gerardus Klau akan kembali tampil di bumi Biinmafo, Timor Tengah Utara (TTU). Putra asli Timor ini menggoyang ribuan penggemarnya di Wini TTU, 19 Juni 2017 dalam perhelatan Wonderful Indonesia Atoin Meto TTU.

Konser musik yang didukung oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) ini digelar di halaman Kepolisian Resort TTU Sektor Insana Utara. Lokasinya langsung berseberangan dengan Pantai Libas, Wini. Acara akan dimulai pukul 10.00 WITA-14.00 WITA.

"Pelaksanaan hari kerja, tetapi kita manfaatkan hari pasar di Wini. Wini ini pasarnya setiap hari Senin, jadi banyak warga Timor Leste yang akan datang, jadinya bertambah banyak. Konser selesai sekitar jam 14.00 WITA karena Pos Lintas Batas (PLB) Antar Negara akan tutup jam 16.00 WITA, jadi sambil nonton, perekonomian di pasar juga semakin meningkat," kata Yohanes, Sekdis Pariwisata Timor Tengah Utara.

Kata Yohanes, pasar di PLB ini disebut sebagai jalur hijau karena dibebaskan dari pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, sehingga banyak warga Timor Leste yang menyeberang di tiga pos PLB untuk mendapatkan barang barang kebutuhan pokok.

Yohanes menambahkan, selain Mario G Klau ini, juga ada sederet artis lokal dari Timor lainnya seperti Innasio dan Penampilan Gorris Band. Mario G Klau, anak sopir angkot yang menjadi Juara The Voice Indonesia 2016 akan tampil dengan membawakan 10 lagu dalam dua sesi.

"Di sesi pertama, Mario akan membawakan lima lagu, Dala Barak sebagai lagu pembuka dilanjutkan dengan Malaikat (Judika), Gila-gilaan (Changcutter), Ai Panarai dan Se Paling bae. Usai istirahat, kembali lima lagu dinyanyikan, Mogi, Rock and Roll, One Call Away yang disambung sampai kau jadi milikku (dalam bentuk musik reggae), Tuhan Jaga Dia dan lagu Sepanjang Hidupku menjadi lagu penutup," kata Yohanes.

Tema konser Wonderful Indonesia Atoin Meto ini adalah salah satu bentuk promosi bagi potensi pariwisata di Kabupaten Timor Tengah Utara. Diharapkan konser ini bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata dan menyasar wisatawan mancanegara dari Timor Leste.

"Kami menargetkan lebih dari 1000 wisman Timor Leste menyeberang, bahkan ada yang menginap untuk menyaksikan konser," kata Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar Esthy Reko Astuti yang juga diamini Kepala Bidang Promosi Wisata Buatan Kemenpar Ni Putu G. Gayatri.

Esthy menambahkan, Kemenpar terus mendorong destinasi crossborder sebagai market potensial di daerah perbatasan termasuk NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan terus akan menggelar event berskala Internasional untuk mendatangkan wisatawan mancanegara terutama negara tetangga Timor Leste.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat bahwa 21 event siap digelar sepanjang tahun 2017. Setelah Konser Mario G Klau ini, Kemenpar telah menyiapkan sederet event yang berskala internasional lainnya. Untuk TTU sudah disiapkan lima agenda," kata Esthy yang juga diamini Gayatri.

Ini memang sejalan dengan kebijakan Menteri Pariwisata Arief Yahya yang terus melanjutkan program menangkap peluang baru di titik-titik lintas batas dengan negara tetangga.

"Di mana-mana, crossborder itu bisa menjadi generator baru untuk menembus wisatawan mancanegara. Di Perancis, Spanyol, dan banyak negara Eropa sudah menempuh cara ini dengan menaikkan wisman dari crossborder, masyarakat yang dekat dengan perbatasan juga ekonominya harus terus meningkat dampak dari pariwisata,” ujar Menpar Arief Yahya. (webtorial)