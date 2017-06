Jelang Lebaran, Harga Daging Sapi Rp120 Ribu per Kg

VIVA.co.id – Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Sarkawi Rauf, menjamin persedian stok daging di pasaran aman hingga menjelang H-2 perayaan Idul Fitri 2017.

"Dari sisi stok daging sapi siap potong maupun dagingnya cukup untuk memenuhi konsumen mulai dari sekarang sampai H-2 lebaran yang akan datang," kata kata Sarkawi Rauf di Rumah Potong Hewan di Karawaci, Tangerang, Banten, Minggu malam, 18 Juni 2017.

Sarkawi memastikan, pada H-2 menjelang perayaan Idul Fitri, permintaan konsumen terhadap daging sapi jumlahnya meningkat hingga 4 kali lipat.

"Meskipun terjadi peningkatan permintaan, teman-teman dari RPH siap untuk memasok berap apun kebutuhan konsumen," katanya.

Sarkawi mengatakan, pada Idul Fitri ini harga daging sapi di pasaran lebih murah daripada tahun sebelumnya karena relatif stabil. Untuk harga daging sapi segar dijual per kilogram (kg) Rp110 ribu sampai Rp120 ribu, daging beku dijual Rp80 ribu per kilogram, untuk harga daging kerbau dijual Rp65 ribu per kilogram.

"Saya kira ini poin penting sehingga tidak ada alasan di konsumen kenaikan harga daging, dan memang untuk tahun ini harga daging paling bagus," katanya.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Setyo Wasisto, menambahkan, harga daging sapi itu bermacam-macam harganya. Namun, apa yang disampaikan Sarkawi Rauf itu merupakan harga yang terbaik.

"Tapi masih ada harga-harga yang memang masih ada tulangnya, ada bagian uratnya sedikit memang lebih murah," kata Setyo Wasisto.

Untuk memastikan persedian barang, jajaran dari Satgas Pangan yang diketuai oleh Irjen Setyo Wasisto bersama Ketua KPPU Sarkawi Rauf meninjau lokasi RPH yang berlokasi di Karawaci, Tangerang, Banten.

Mereka melihat langsung kondisi sapi yang berada di RPH kemudian tim Satgas Pangan juga melihat kondisi proses penyembelihan dan pemotongan daging sapi tersebut. (one)