Kepolisian Arab Saudi Janji Bantu Tangani Terorisme

VIVA.co.id – Kepala Kepolisian Arab Saudi, Letnan Jenderal Othman bin Naseer al-Mehrej, beserta rombongan mengunjungi Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal M Tito Karnavian, di gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 18 April 2017.

Kunjungan Kepala Kepolisian Arab Saudi beserta rombongan ke Indonesia merupakan tindak lanjut dari nota kerja sama antara Polri dan Kepolisian Arab Saudi saat kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulazis al-Saud dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu yang lalu.

"Kita menindaklanjuti MOU yang sudah ditandatangani di Istana Bogor di depan Yang Mulia King Salman dan Presiden Joko Widodo," kata Tito saat menggelar jumpa pers bersama Kepala Kepolisian Arab Saudi di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menjelaskan, ada sejumlah kesepakatan kerja sama yang telah disepakati saat MOU itu. Yakni mengenai kerja sama pendidikan antarlembaga kepolisian kedua belah negara. Kemudian mengembangkan kerja sama di bidang operasional, seperti saling bertukar informasi mengenai masalah terorisme, human trafficking, narkotika, dan perlindungan bagi kedua warga negara yang berada di Arab Saudi maupun di Indonesia.

Selain itu, juga kerja sama terkait perlindungan dan keamanan untuk warga Indonesia yang melaksanakan ibadah haji, umrah dan juga tenaga kerja Indonesia yang ada di Arab Saudi.

"Ada beberapa yang sudah kita sepakati dalam MOU itu yang kemudian kita jabarkan secara teknis dalam pertemuan bilateral. Tadi di antaranya kita sepakati mengenai masalah pendidikan, karena ada juga yang kita menawarkan pendidikan Sespim. Karena dulu ada juga perwira-perwira dari Arab Saudi yang mengikuti pendidikan Sespim di Bandung. Pendidikan lain yang berbahasa Inggris misalnya di Semarang. Kita juga menawarkan, sambil kita menjajaki juga kemungkinan pendidikan apa yang bisa kita ikuti juga di Arab Saudi. Karena kita tahu banyak sekali masyarakat Indonesia yang ada di Saudi," ucap Tito.

Sejumlah agenda kunjungan rombongan Kepala Kepolisian Arab Saudi ke Indonesia di antaranya, kunjungan ke Densus 88, kunjungan Ke Bareskrim Polri, Markas Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Selain itu ke tempat pendidikan Sespim Polri di Lembang, Bandung, Jawa Barat, dan juga sejumlah agenda kunjungan lainnya.

"Ini menunjukkan itikad yang baik dari Kepolisian Arab Saudi untuk memfollow up dan saya sangat mengapresiasi. Karena sangat cepat dari kunjungan yang mulia Raja Salman kemarin ke sini. Kita langsung follow up dan kemudian saya sangat optimis mewakili Polri. Hubungan antara Polri dan Kepolisian Arab Saudi akan semakin lebih baik ke depan menghadapi tantangan-tantangan bersama," ujar Tito. (one)