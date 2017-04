Tiket Kereta Api Tambahan Lebaran Mulai Dijual

VIVA.co.id – PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan adanya KA tambahan untuk masa Lebaran 2017. Tiket KA tambahan Lebaran bisa mulai dipesan pada Minggu 16 April 2017.

Manager Humas PT KAI Daerah Operasi 4 Semarang, Edy Kuswoyo mengatakan, penambahan KA Lebaran dilakukan seiring tingginya animo masyarakat dalam menggunakan moda transportasi kereta api untuk mudik Lebaran.

"Tiket kereta api untuk momentum Lebaran sudah habis terjual, utamanya untuk tanggal-tanggal favorit, baik H-7 hingga H+7 Lebaran. Karena itu kita tambah," kata Edy Kuswoyo.

Menpar Arief Yahya menyebut, bisnis transportasi, tourism, dan telekomunikasi itu sama, ada season-nya. Ada saatnya high season, ada saatnya low season. "Nah, kalau high season, seperti Lebaran, maka kapasitas angkutnya lebih besar," kata Arief.

Masyarakat diimbau bersiap-siap melakukan pemesanan tiket KA tambahan Lebaran yang mulai dibuka Minggu 16 April 2017 pukul 00.01 WIB. Sebanyak 38 perjalanan KA tambahan Lebaran akan dioperasikan setiap harinya untuk keberangkatan mulai tanggal 15 Juni 2017.

Kapasitas yang tersedia dari 38 perjalanan ini adalah 21.860 seat per hari. Sementara untuk KA reguler yang penjualannya telah dilakukan H-90, KAI menyediakan 333 perjalanan per hari dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 200.154 seat per hari.

Jumlah total KA reguler dan tambahan selama masa angkutan Lebaran sebanyak 371 perjalanan KA per hari dengan kapasitas tempat duduk 222.014 seat per hari. Angka ini meningkat 2,1 % dari masa angkutan Lebaran 2016 lalu.

Berikut daftar nama KA tambahan angkutan Lebaran 2017 yang mulai dapat dipesan pada 16 April mendatang:

1. KA Argo Lawu Fak (Gambir-Solo)

2. KA Argo Dwipangga Fak (Gambir-Solo)

3. KA Taksaka Pagi Leb (Gambir-Yogyakarta)

4. KA Taksaka Malam Leb (Yogyakarta-Gambir)

5. KA Argo Sindoro Leb (Semarang tawang-Gambir)

6. KA Argo Muria Leb (Semarang tawang-Gambir)

7. KA Gajayana Leb (Gambir-Malang)

8. KA Sembrani Leb (Gambir-Surabaya Pasarturi)

9. KA Purwojaya Leb (Gambir-Cilacap)

10. KA Lodaya Leb (Bandung-Solo)

11. KA Sancaka Leb (Yogyakarta-Surabaya Gubeng)

12. KA Tawang Jaya Leb (Pasar Senen-Semarang Poncol)

13. KA Pasundan Leb (Kiaracondong-Surabaya Gubeng)

14. KA Kutojaya Ut Leb (Pasar Senen-Kutoarjo)

15. KA Kutojaya Ut Tambahan (Pasar Senen-Kutoarjo)

16. KA Kutojaya Sel Leb (Kiaracondong-Kutoarjo)

17. KA Matarmaja Leb (Pasar Senen-Malang)

18. KA Kertajaya Leb (Pasar Senen-Surabaya Pasarturi)

19. KA Brantas Leb (Pasar Senen-Blitar)

Bagi masyarakat yang ingin melakukan pemesanan tiket KA tambahan Lebaran 2017 dapat dilakukan melalui website KAI, aplikasi KAI Access, Contanct Center 121, atau melalui berbagai channel eksternal yang telah bekerja sama dengan KAI.

Menghadapi masa penjulan tiket Lebaran 2017 ini PT KAI menegaskan server KAI, sejak hari pertama penjualan tiket Lebaran pada 17 Maret 2017 lalu sampai dengan saat ini tidak pernah mengalami down. Termasuk saat puncak penjualan tiket KA reguler pada 24 Maret 2017 lalu.

Berkaca dari pengalaman masyarakat dari penjualan tiket reguler sebelumnya tentang terjadinya antrian pembelian tiket via online, berikut tips dari PT KAI yang dapat dicoba masyarakat yang ingin berburu tiket KA tambahan Lebaran 2017:

1. Usahakan agar koneksi internet stabil selama proses pencarian tiket.

2. Cari alternatif tanggal atau rute KA, karena KA tambahan Lebaran 2017 akan di-release bersamaan untuk keberangkatan mulai tanggal 15 Juni 2017 sd 6 Juli 2017. Misalnya berangkat dari Bandung atau stasiun di kota lainnya.

3. Carilah alternatif tiket terusan. Misalnya jika ingin menuju Semarang, dapat memesan tiket dengan rute Stasiun Pasarsenen-Stasiun Tegal untuk kemudian meneruskan dengan KA rute Tegal-Semarang.

4. Mengakses tiket1.kereta-api.co.id, tiket2.kereta-api.co.id, dan tiket3.kereta-api.co.id.

5. Belilah tiket melalui channel eksternal seperti minimarket-minimarket maupun situs-situs penjualan yang telah bekerja sama dengan PT KAI.

6. Traffic akan sangat penuh pada menit-menit pertama tiket dirilis. Oleh karena itu, cobalah untuk melakukan pemesanan tiket pada jam 03.00-an. Pada beberapa kasus, beberapa pelanggan berhasil memesan tiket pada menit-menit awal, namun tidak segera melakukan pembayaran maksimal tiga jam setelah pemesanan sehingga tiket hangus dan kembali available. (Webtorial)