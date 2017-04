Jokowi Minta Tim Dokter Kepresidenan Perhatikan Novel

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo ikut berkontribusi dalam pemulihan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan yang disiram air keras oleh orang tak dikenal pada Selasa 11 April 2017.

"Semalam koordinasi juga dengan Novel menanyakan tentang kesehatan termasuk juga ini ya tim dokter kepresidenan juga ikut membantu," kata Juru Bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 12 April 2017.

Kemarin, usai menunaikan salat subuh pada Selasa 11 April 2017 di Masjid Al-Iksan Kawasan Pegangsaan, Kelapa Gading, Novel diserang dua orang pria yang mengendarai motor yang menyiramnya dengan air keras.

Novel kini dirawat di salah satu rumah sakit di Singapura setelah sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading dan Jakarta Eye Center, Menteng.



Presiden berharap Novel segera sembuh seperti semula. Polri diminta sigap menangani kasus ini. Sementara Johan Budi diketahui pada Selasa pagi langsung menjenguk Novel saat masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga tersebut. Hari ini disebutkan penglihatan Novel sudah membaik hingga 30 persen.