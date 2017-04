Usai Insiden Air Keras, Polisi Jaga Rumah Novel Baswedan

VIVA.co.id – Kediamanan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan dijaga ketat petugas kepolisian. Penjagaan dilakukan setelah kejadian penyiraman air keras ke wajah Novel.

Novel dan keluarganya tinggal di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. "Keluarga masih di rumah cuma kami lakukan pengamanan yang secukupnya," kata Kepala Bagian Mitra Biro Hubungan Masyarakat Polri Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 12 April 2017.

Awi tak merinci berapa personel kepolisian yang diterjunkan untuk melakukan pengamanan di kediaman Novel tersebut. "Ada dari pengamanan terbuka pakai seragam, ada yang dari Polsek Jakarta Utara, di-back up Polda Metro Jaya yang berpakaian preman juga ada. Saya tidak bisa sampaikan berapa orangnya," katanya.

Novel Baswedan menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal saat pulang dari Masjid Al Ikhlas, usai salat subuh, Selasa, 11 April 2017. Akibat itu, Novel mengalami luka di wajah dan matanya. Setelah sempat dirawat di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading dan Jakarta Eye Centre, Novel lantas diterbangkan ke Rumah Sakit Singapura untuk menjalani perawatan.