30 Persen Penglihatan Novel Baswedan Membaik

VIVA.co.id – Setelah sehari dirawat di Jakarta Eye Center, Menteng, Jakarta, penglihatan penyidik KPK Novel Baswedan mulai membaik setelah terkena siraman air keras. Penanganan medis lanjutan untuk mata Novel akan dilakukan di salah satu rumah sakit di Singapura.

Sebelumnya, penglihatan Novel Baswedan terganggu cukup parah bahkan terancam buta. Ia hanya dapat melihat tak lebih dari 10 persen dari kemampuan matanya.

"Kalau angka kemarin itu penglihatan mata kanan hanya 10 persen, kiri 5 persen, tadi sudah hampir 30 persen. Meningkatnya hampir tiga kali lipat," kata dokter Johan A Hutauruk yang merawat Novel Baswedan di Jakarta Eye Center, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 12 April 2017.

Menurut Johan, kondisi Novel berdasarkan pemeriksaan terakhir di JEC telah mengalami banyak kemajuan. Meski begitu, Novel dipindahkan dari JEC untuk menjalani perawatan lebih intensif di Singapura. Novel dijadwalkan terbang dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.30 WIB siang ini.

"Ini juga ke Singapura dari keinginan keluarga, sehingga kami dari dokter ikut mendukung . Kami fasilitasi. Kami bantu kontak dokter di sana supaya bisa diterima di sana dengan cepat," ujar Johan.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut ada dokter KPK yang akan ikut mendampingi perawatan Novel di Singapura. Seorang pimpinan KPK juga lebih datang mendahului Novel ke negara tetangga itu.

"Doakan saja semoga kita bisa membawa Pak Novel kembali sembuh seperti awal. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk tim dokter atas bantuannya," ujar Agus.

Polisi sudah memeriksa 14 orang saksi terkait teror penyiraman air keras terhadap Novel. Barang bukti dari lokasi kejadian seperti baju milik novel dan cairan di dalam cangkir berisi air keras dari lokasi sudah diamankan. (ase)