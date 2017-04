Kemenpar Raih Penghargaan di VITM 2017

VIVA.co.id – Banjir penghargaan lagi-lagi dirasakan Kementerian Pariwisata. Setelah sukses meraih Spesial Prize: The Best Booth Marine and Diving di Jepang, Minggu (9/4), kementerian di bawah komando Arief Yahya itu juga sukes menyabet penghargaan terbaik, The National Booth with Impressive Decoration di perhelatan Vietnam International Travel Mart (VITM) 2017.

Betul-betul hari Minggu yang membanggakan! Penghargaan kedua ini diserahkan di Ha Noi International Center for Exhibition (I.C.E Ha Noi) Vietnam, dalam event yang dilangsungkan sejak tanggal 6 hingga 9 April 2017. Congratulation! Wonderful Indonesia.

Penghargaan tersebut diumumkan oleh panitia VITM di acara Closing Ceremony VITM 2017. Plakat kehormatan langsung diterima oleh perwakilan Kemenpar Kepala Sub Bidang Pameran Wisata Umum Pasar Asia Tenggara Nurdiansyah. Juru Bicara Panitia Pelaksana VITM 2017 Le Dinh Chien mengatakan, panitia VITM memutuskan Indonesia meraih penghargaan tersebut karena memang tampilan paviliun Indonesia sangat menawan.

“Kita sudah tidak perlu banyak penjelasan soal penghargaan Indonesia ini, baru masuk ke dalam ruang pameran saja, Kapal milik Indonesia sudah terlihat jelas dan unik. Sangat kreatif dan membuat kami ingin menghampiri booth Indonesia. Ini membuat VITM lebih berwarna dan menarik. Selamat kepada Kementerian Pariwisata Indonesia,” kata pria yang juga menjabat sebagai Secretary General Vietnam Society of Travel Agents itu.

Jelas kabar ini membuat sumringah delegasi Indonesia yang hadir ke acara tersebut. Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Hanoi Vietnam, Ibnu Hadi mengatakan, bahwa ini memang sebuah kebanggan yang dia rasakan selama kiprahnya menjadi Dubes di Vietnam. Maklum, ini adalah pameran kedua yang diikuti Indonesia di ajang pameran terbesar di Vietnam tersebut.

“Saat ini saya rasakan kemenpar memang ngebut, semua kualitas dijaga, destinasi dijaga, promosi juga diperhatikan. Ini iklim yang baik untuk pariwisata Indonesia. Buktinya saya lihat boothnya memang sangat elegan. Saat saya masuk, terasa sekali sangat Indonesia. Kami bangga dengan penghargaan ini,” ujar Ibnu yang sempat menyambangi booth Kemenpar.

Dalam pameran tersebut, Kemenpar menampilkan paviliun seluas 54 sqm (6 booth) dengan mengangkat tema kapal phinisi sebagai ikon yang menjadi ciri khas booth Indonesia di pameran. Menteri Pariwista Arief Yahya bangga dengan seluruh prestasi yang diraihnya selama dia memimpin. Kemenangan-kemenangan dan penghargaan yang diraih Kemenpar membuktikan bahwa Wonderful Indonesia menunjukkan kelasnya di level internasional.

Ia menilai, semua penghargaan dan kemenangan itu menunjukkan bahwa Indonesia dalam hal ini Kemenpar sudah bisa berkalibrasi dengan standar dunia. “Kualitas kita harus sama dengan cara dunia melihat kualitas kita," katanya.

Selain itu, Arief optimistis bahwa kemenangan-kemenangan yang dicapai Indonesia selama dua tahun mampu menjadi modal utama untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di kancah global.

"Penghargaan-penghargaan itu disadari atau tidak, sudah mendongkrak kepercayaan diri kita, bahwa bangsa kita memang punya kapasitas, punya kemampuan dan berani bersaing. Kemenangan itu direncanakan! Bukan datang sendiri," ujar Arief Yahya.

Lebih lanjut, Arief juga berharap agar Indonesia ke depannya mampu meraih gelar yang lebih tinggi di semua lini promosi Indonesia.(webtorial)