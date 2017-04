Ketua KPK dan Kapolda Metro Jenguk Novel Baswedan di RS

VIVA.co.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, datang menjenguk penyidik KPK, Novel Baswedan, yang tengah dirawat di RS Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Penyidik senior KPK itu terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah disiram air keras oleh orang tak dikenal, ketika pulang salat Subuh berjamaah di dekat rumahnya, di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017.

Agus datang sekitar pukul 08.10 WIB. Ia mengenakan baju batik cokelat dan celana hitam. Agus tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika tiba.

Selain Ketua KPK, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M Iriawan, dan Kapolres Metro Jakarta Pusat juga menjenguk Novel di rumah sakit.

Saat ditanya terkait kondisi Novel Baswedan, Agus Rahardjo irit bicara. Ia hanya meminta doa agar kasus ini cepat terungkap. "Doakan saja ya, mohon doanya," kata Agus singkat.

Berdasarkan informasi diterima, sekitar pukul 05.10 WIB tadi telah terjadi peristiwa penyiraman air keras kepada penyidik Novel Baswedan di Jalan Deposito, tepatnya di depan Masjid Al Iksan RT 03 RW 10, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Saat itu, Novel usai melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid tersebut, tiba-tiba dihampiri oleh dua orang laki-laki tidak dikenal dengan menggunakan motor. Mereka langsung menyiram dengan menggunakan air keras dan mengenai mukanya.

Akibat kejadian tersebut, beberapa bagian tubuh Novel cedera, kelopak mata bagian bawah kiri bengkak dan berwarna kebiruan, serta bengkak di dahi sebelah kiri dikarenakan terbentur pohon. Novel saat ini dirawat di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading. (one)