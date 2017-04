Nisa, Putri Bos Kerudung Rabbani Dikabarkan Hilang

Assalamu'alaikum Wr Wb Bantu cari yaa Rabbaners ! Mohon doa dan bantuannya yaa dari Rabbaners yang menemukan Nisa Binti Agus Nana (17thn) yang beralamat di Komplek Ujungberung Indah Jl. Segar No. 1 RW 11 Bandung , agar menginfokan ke nomor hp 087821514842. Kronologisnya: Rabu pagi 5 April 2017, Nisa pergi naik sepeda (sepeda spt gambar di atas) dan pada pkl 20.00 minta dijemput di Jl. Nagrog Panggrahan, setelah disisir di lokasi sampai pkl 23.00 belum ketemu hingga sampai saat ini. Mohon bantu yaa, semoga menjadi amal ibadah bagi siapa saja yang membantu, aamiin..

