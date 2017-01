Ini Alasan Ridwan Kamil Tak Tindak Kasus Beruang Bandung Zoo

Buat kamu-kamu yang gampang emosian komen menghujat Pemkot Bandung tanpa meriset berita, Gini ya: Kebun Binatang Bandung itu milik pribadi/yayasan bukan milik Pemkot. Pemberian Izin, teguran hukum atau pencabutan izin semua kebun binatang se-Indonesia itu secara hukum itu adalah kewenangan Kementrian Lingkungan Hidup, bukan Pemkot . Pemkot Bandung sudah berkirim surat komplain sejak tahun lalu ke kementrian lingkungan hidup @kementerianlhk untuk bertindak terhadap isu ini dan sdh mengirim surat teguran ke yayasan kebun binatang untuk memperbaiki situasi yg mempermalukan nama baik kota Bandung. Namun secara hukum upaya kami tidak bisa lebih dari itu. Andai secara hukum milik pemkot mah, udah dari kapan2 saya beresin masalahnya. //////// For those of you who are concerned about Bandung Zoo, this is the situation: 1. Bandung Zoo is privately managed Zoo not owned or managed by Bandung Gov. --2. All Zoos in Indonesia is by regulation administered by Ministry of Environment not City Gov. ---3. Bandung Gov within limited legal capacity has sent letter of complaint to Ministry of Environment to take action about this issue since last year, including recommendation to shutdown the zoo. ---4. Bandung Gov sent letter of dissapointment to Bandung zoo management since last year and ask them to fix this problem. To be fair, revise your petition and send your concern to the right institution which is @kementerianlhk . Thank you. Nuhun.

A photo posted by Ridwan Kamil (@ridwankamil) on Jan 18, 2017 at 7:37am PST